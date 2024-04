Cine apara jaful din Primaria Fagaras? Abuzurile sunt trecute cu vederea la Fagaras. Primar, viceprimar si functionari retinuti pentru ilegalitati de Mediu

Cu amenzi de sute de mii de lei a fost sanctionat primarul PSD al Fagarasului si deopotriva Salco Serv SA pentru gunoaiele depozitate ilegal in diferite zone ale municipiului, creand adevarate gropi de gunoi clandestine. Sunt sume de bani care au ajuns sa fie platite de fagaraseni si nu de cei care au incalcat voit legislatia de Mediu. Au fost transformate in depozite de deseuri platforma fostului combinat chimic ce se afla in proprietatea municipiului, malul raului Berivoi, Parcul Regina Maria, ... citește toată știrea