Cine are fosa septica risca amenda de 5.000 de lei

Romanii care au fose septice in gospodarie au avut termen limita pana duminica, 30 octombrie, sa le declare la primarii, pentru inscrierea in Registrul de Evidenta a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea si Epurarea Apelor Uzate. Asa prevede Hotararea de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022, care mai instituie si faptul ca, daca in localitate exista canalizare, oamenii au obligatia sa se racordeze in cel mult un an la sistemul public si sa renunte la fosa.Deocamdata, statul vrea sa afle ... citeste toata stirea