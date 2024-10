Cine, ce presedinte vrea

Intrebati cum ar trebui sa fie viitorul presedinte al Romaniei, 67.5% dintre romani ar prefera ca viitorul presedinte al Romaniei sa fie mai degraba un candidat pro-occidental, in timp ce 17.1% ar prefera mai degraba un candidat anti-occidental, conform un sondaj realizat de INSCOP Research.Ar prefera mai degraba un candidat pro-occidental in special: votantii lui Mircea Geoana si ai Elenei Lasconi, votantii USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu studii superioare, locuitorii din Bucuresti ... citește toată știrea