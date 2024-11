Cine este Calin Georgescu, surpriza alegerilor? Mai extremist decat AUR. Si-a inceput cariera la Fagaras

Surpriza alegerilor prezidentiale de duminica, 24 noiembrie, Calin Georgescu (n. 26 martie 1962, Bucuresti, Romania) este un inginer roman, doctor in pedologie, expert in dezvoltare durabila, absolvent al unui program postuniversitar la Colegiul National de Aparare "Carol I".A lucrat in cadrul Ministerului Mediului si al celui de Externe, in mai multe guverne din anii 1990, si a fost propus de mai multe ori pentru functia de prim-ministru al Guvernului Romaniei (ultima data de catre partidul ... citește toată știrea