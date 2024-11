Un roman a reusit sa ajunga in varful politicii americane, demonstrand ca talentul si ambitia nu cunosc granite.Intr-o tara unde rivalitatile politice sunt la ordinea zilei, iar parcursul profesional poate fi influentat de o multitudine de factori, povestea asa subliniaza determinarea si talentul care pot transcende granitele. Aflandu-se acum in centrul atentiei mondiale, Dragos Sprinceana devine un simbol al integrarii romanilor in structurile de influenta internationala.Dragos Sprinceana, ... citește toată știrea