450 de scoli din toata tara vor derula si in acest an scolar programul "Masa calda". Dintre acestea, 7 sunt in judetul Brasov: Parau, Ticusu, Lisa, Tarlungeni, Teliu, Soars, Apata. In total, 3.672 de beneficiari estimati in judetul Brasov (dintre care cei mai multi sunt la Tarlungeni - 1.450).In alta ordine de idei, lista celor 450 de scoli in care elevii vor primi Masa Calda in acest an scolar abia a fost pusa in dezbatere publica, la fel ca si proiectul de ... citeste toata stirea