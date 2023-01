Cine se sarbatoreste de Sfantul Ioan. Numele Ion si variantele lui

Numele Ion este unul dintre cele mai populare nume la romani, dar si in tarile crestine din jurul nostru. Pe data de 7 ianuarie, romanii ii sarbatoresc pe toti cei care poarta numele sfantului prooroc.Numele Ion inseamna "din mila lui Dumnezeu". El vine de la numele ebraic Iohanan, proorocul Ioan fiind nascut in cetatea Orini din Israel, in familia unui preot in varsta pe nume Zaharia.Iata ce ne explica George Pruteanu despre numele Ion si despre semnificatia lui veche:"Ion este numele ... citeste toata stirea