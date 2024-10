Cine si in ce conditii poate beneficia de vaccinuri compensate. Lista completa

CNAS anunta cine si in ce conditii poate beneficia de vaccinuri compensate pe baza prescriptiei medicale.Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) prezinta conditiile in care asiguratii pot beneficia de vaccinuri pe baza de prescriptie electronica utilizata in sistemul de asigurari sociale de sanatate.Astfel, pentru mai multe categorii de persoane vaccinul gripal este compensat 100%.CNAS a anuntat care sunt categoriile de populatie care beneficiaza de prescrierea, eliberarea si ... citește toată știrea