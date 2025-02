Cine "strange cureaua", cifrele din 2007 incoace

In contextul crizei economice si al masurilor de austeritate impuse de guvern, veniturile uriase ale unor directori din regii si companii de stat ridica semne de intrebare.Un exemplu relevant este directorul general al Romsilva, Marius-Dan Siiulescu, care castiga lunar mai mult decat presedintele sau premierul Romaniei: 25.000 de lei, net, lunar. Tot in ograda Romsilva, la Directia Silvica Arad, Teodor Tigan are un venit lunar de aprox. 9.000 de euro (reangajat dupa o prima de pensionare de ... citește toată știrea