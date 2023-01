Cine va intra in curte sa-ti numere porcii

Guvernul Romaniei pregateste o hotarare de guvern pentru aprobarea masurilor de control si eradicare a pestei porcine africane in Romania. Printre altele, Executiv urmeaza sa le interzica taranilor sa detina mai mult de 15 porci in propria gospodarie. De asemenea, crescatorii de porci nu vor mai avea dreptul sa detina in exploatatie masculi necastrati mai mari de 4 luni.Conform proiectului de act normativ citat, angajatii Ministerului de Interne - politistii, politistii de frontiera, ... citeste toata stirea