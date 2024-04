Cine va plati pensiile decreteilor?

Decreteii se duc peste 5-10 ani intr-o pensie pe care nu mai are cine s-o mai plateasca din cauza scaderii populatiei active, exodului fortei de munca si desertului de natalitate, scrie directorul Terapia, Dragos Damian. Declaratia de la Anvers reprezinta un semnal de alarma in plus.Dragos Damian, ne invita sa observam ralitatea de pe santierele, din fabricile si din fermele romanesti - angajatii romani au peste 50 de ani. "Este bine ca, cel putin in campania electorala, candidatii ies pe ... citește toată știrea