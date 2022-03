Cine zice ca e greu sa gasesti loc la un coafor in Brasov? Stailer iti demonstreaza contrariul

Pentru locuitorii orasului Brasov, lucrurile sunt de doua ori mai dificile, dat fiind faptul ca este un oras puternic influentat de turism. In special in perioada calda, ce este dupa colt. Turisti vin de pretutindeni pentru a vizita frumusetile locale si atractiile istorice. Asta inseamna mai mult trafic, bataie ca in Sparta pentru locuri de parcare, mai trebuie sa stea si la panda, in propriul oras, sa se aseze la o terasa. Si chiar si unele servicii sunt puternic influentate de turism. ... citeste toata stirea