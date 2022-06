Cinema Astra va gazdui, in perioada 10 - 12 iunie, cea de-a 26-a editie a Festivalului Filmului Francez.Cea de-a 26-a editie a festivalului, organizata de Alianta Franceza Brasov in parteneriat cu Primaria municipiului Brasov. Editia este plasata sub semnul privirii, al explorarii si al empatiei, prin deviza "ochii nostri larg deschisi".Selectia filmelor din acest an este alcatuita din 27 de lungmetraje ... citeste toata stirea