Cinestezia - Primul turneu cinematic pop din Romania ajunge la Brasov, pe 1 noiembrie

Brasovenii sunt asteptati in 1 noiembrie la un eveniment altfel, la Sala Patria. Turneul Cinestezia al artistei Leyah, ajunge la Brasov, aducand pe scena Salii Patria o experienta muzicala unica in peisajul artistic romanesc. Propunand un concept inovator, Cinestezia reuseste sa fuzioneze muzica clasica si pop-ul cinematografic, creand astfel un stil cu totul nou: cinematic-pop. Leyah este prima artista din Romania care promoveaza acest gen, iar in cadrul turneului, isi poarta publicul intr-o ... citește toată știrea