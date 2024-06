Cinstea, mai mare decat mirajul banilor

Zilele trecute, in timp ce se plimba pe o strada din Brasov, un barbat a gasit un portofel. In acesta se afla o suma destul de mare de bani - peste 1800 de euro, insa niciun act de identitate, asa ca brasoveanul a intrat in sediul unei banci aflate in apropiere si a anuntat functionarul bancar despre bunul gasit. Avea speranta ca persoana care l-a pierdut a trecut deja pe acolo sau ca va reveni in cautarea portofelului."Au trecut cateva zile in care domnul Vasile a asteptat sa fie contactat ... citește toată știrea