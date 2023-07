Aristica Balan, un cioban de pe Transalpina, are in grija peste doua mii de oi. Pe Transalpina ii place sa mearga cel mai mult, iar transhumanta este momentul sau preferat din an."Am liceul, facultate de Silvicultura absolvita in Brasov, dar tot cu oile, in mijlocul naturii, imi place cel mai mult. Sa dorm in cojoc, sub cerul liber. Am circa 2.500 de oi de care am grija si aici nu te poti plictisi. M-am intalnit si cu ursul de multe ori. Am trait multe, dar nu as vrea sa renunt la asta. Asta ... citeste toata stirea