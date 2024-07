Ciobanul care si-a croit un drum cu excavatorul la cota 2000 din masivul Fagaras a fost amendat si obligat sa refaca zona

La sesizarea Greenpeace, ciobanul care si-a amenajat un drum, in urma cu doua saptamani, la cota 2000 din masivul Fagaras, a fost amendat de catre autoritati si obligat sa aduca terenul in starea in care se afla inaintea inceperii lucrarilor. Drumul a fost croit in zona alpina Museteica, parte din ariile naturale protejate Situl Natura 2000 ROSAC 0122 Muntii Fagaras, precum si Rezervatia Naturala Golul Alpin Moldoveanu-Capra. Drumul amenajat are aproximativ 500 m lungime si 4 m latime si a fost ... citește toată știrea