Premierul Marcel Ciolacu a spus la Romania TV ca anul acesta s-au decontat concedii medicale de 6 miliarde de lei si ca lucrurile au scapat de sub control, neexistand o ordinein privinta datelor medicale ale asiguratilor, motiv pentru care a cerut sa fie accelerata digitalizarea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, la fel ca in cazul ANAF. Ciolacu a punctat ca a avut deja discutii in sensul acesta cu reprezentantii mai multor institutii ale statului."Am avut discutii azi cu mai multe ...