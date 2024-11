Ciolacu: Anul acesta, Romania intra in Schengen terestru. Nu plec din functie pana nu intram

Marcel Ciolacu sustine ca mai mult ca sigur, anul acesta Romania va intra in Schengen terestru. Premierul spune ca nu pleaca din functie pana nu rezolva problema.Premierul Marcel Ciolacu, lider al PSD si candidat al partidului in alegerile prezidentiale, a declarat vineri, la Ploiesti, ca anul acesta Romania va intra in spatiul Schengen si cu frontierele terestre, adaugand ca nu pleaca din functia de premier pana cand ... citește toată știrea