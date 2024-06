Ciolacu anunta o reforma fiscala. Ce spune despre introducerea de noi taxe si TVA-ul la alimente si medicamente

Marcel Ciolacu anunta o reforma fiscala, dar spune ca nu mareste taxele.Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca va fi facuta o reforma fiscala, insa nu va fi vorba de noi taxe.Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, intrebat daca romanii ar trebui sa se astepte la taxe noi dupa alegerile din acest an, ca va fi o reforma fiscala, iar asta nu inseamna mai multe taxe."Nu am marit taxe nici dupa ce am luat mandatul de prim-ministru, cu toate ca aveam deficit lasat de 6,8%. Sub nicio forma ... citește toată știrea