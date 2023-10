Premierul Marcel Ciolacu a spus ca in Israel este razboi "si ca nu putem face pelerinaj in aceasta perioada": "Stim ca exista cetateni romani care poate nu au fost suficient de atenti la avertizarile statului roman si MAE".Premierul Marcel Ciolacua avertizat ca in Israel este razboi si ca este inoportun ca romanii sa efectueze ... citeste toata stirea