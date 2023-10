Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, la Varna, dupa o intalnire cu premierul bulgar si cel grec, ca este nevoie de o "strategie comuna in cadrul NATO" astfel incat sa nu mai existe atacuri ruse la 80-100 de metri de frontiera Romaniei."Am discutat cu omologii mei din Bulgaria si Grecia despre recentele evolutii din regiune, context in care am subliniat importanta strategica a ... citeste toata stirea