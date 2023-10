Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca si in acest an Romania va avea printre cele mai mari cresteri economice din Uniunea Europeana.El a raspuns astfel, intrebat de presa despre faptul ca FMI a revizuit in scadere cresterea economica a Romaniei si daca masurile fiscale asumate de Guvern au jucat vreun rol in aceasta decizie, transmite Agerpres."In primul rand, nicio masura fiscala, dupa cum bine stiti, nu e in vigoare. Deci, cum sa joace un rol cand nu sunt in vigoare? Nu e prima oara. ... citeste toata stirea