Ciolacu, despre ce se intampla cu preturile la gaz si curent dupa 1 aprilie

Presedintele PSD a anuntat ca masurile de sprijin al populatiei in fata cresterii preturilor la energie vor continua si dupa 1 aprilie.Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit despre situatia facturilor pe care romanii le primesc. "Va spun cu certitudine ca preturile vor ramane aceleasi, in acest moment, care sunt trecute in ordonanta de urgenta. Se va gasi o solutie, inclusiv pentru cauze, dar si pentru efecte, pentru ca trebuie limitata inflatia. Toti factorii decidenti, in acest ... citeste toata stirea