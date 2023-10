Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca, pentru prima oara in istoria Romaniei, s-a creat un echilibru intre cheltuieli si investitii, iar, in acest moment, tara noastra are un deficit de 56 de miliarde de lei si cheltuieli pe investitii de 57 de miliarde de lei, relateaza Agerpres.Seful Executivului a efectuat luni, alaturi de vicepremierul Marian Neacsu si ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, o vizita de lucru la Autostrada Sibiu - Pitesti, Sectiunea 4 ... citeste toata stirea