Ciolacu: In acest moment candidez foarte bine la a fi cel mai frumos dintre urati. Ce nota ar da mandatului sau de premier

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca are "anumite avantaje" in fata competitorilor sai, subliniind ca va candida "foarte bine la a fi cel mai frumos dintre urati".Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, intr-un interviu difuzat marti seara de Antena 3, ca are "anumite avantaje" in fata competitorilor sai din alegerile prezidentiale, explicand cum a luat decizia sa intre in cursa pentru fotoliul de la Cotroceni.In interviu, acordat din biroul sau de premier, Ciolacu a mai spus ca va ... citește toată știrea