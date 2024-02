Ciolacu: In urma discutiilor cu sindicatele si Ministerul Sanatatii, am decis sa deblocam peste 2.000 de posturi in domeniul sanitar si asistenta sociala

Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, in sedinta de joi a Guvernului, ca in urma discutiilor cu sindicatele si Ministerul Sanatatii, a decis sa deblocheze peste 2.000 de posturi in domeniul sanitar si asistenta sociala, transmite News.ro."Continuam sa venim cu solutii pentru a reduce deficitul de personal medical din spitalele din subordinea autoritatilor locale. In urma discutiilor cu sindicatele si ... citește toată știrea