Ciolacu: Nu toti ursii sunt criminali. Este o problema cu numarul mare de ursi in acest moment

Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri ca, in prezent, in Romania, exista o problema cu numarul mare de ursi, iar, dupa ce va fi adoptat proiectul de lege in domeniu in Camera Deputatilor, ministrul Mediului va explica urmatorii pasi pe care urmeaza sa ii faca pentru a tine aceste animale departe de zonele turistice, transmite Agerpres."Am discutat cu presedintele Camerei Deputatilor, stiam ca exista un proiect in Parlament si este un ... citește toată știrea