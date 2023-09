Premierul Marcel Ciolacu spune ca tema consumului de droguri in scoli tine de siguranta nationala, insa nu vor fi luate masuri de testare in masa a elevilor, ci vor exista modificari legislative prin care copiii sa poata fi testati, la dorinta parintilor, pe cheltuiala statului.O alta masura luata in calcul este cea prin care tinerii intre 16 si 18 ani, daca sunt depistati pozitivi la consumul de droguri sa nu isi mai poata lua permisul de la varsta de 18 ani, relateaza News.ro. "Cred ca ... citeste toata stirea