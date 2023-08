Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, joi ca, in iarna 2023 - 2024, preturile la energie vor fi plafonate asa cum s-a intamplat si in sezonul trecut.El l-a criticat, totodata, pe primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, pentru problema apei calde din Bucuresti."Avem azi un proiect de ordonanta de urgenta prin care asiguram decontarea unor plati pentru furnizorii de energie pentru ca sistemul sa fie in continuare perfect ... citeste toata stirea