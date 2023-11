Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca guvernul a obtinut 1,4 miliarde euro in special pentru instalarea de panouri fotovoltaice si eficienta energetica a locuintelor."Programul REPowerEU, am obtinut 1,4 miliarde de euro, in special pentru instalarea de panouri fotovoltaice si eficienta energetica a locuintelor. 60.000 de gospodarii vor putea accesa acest program, valoarea fiecarui grant fiind de aproximativ 10.000 de euro cumulat", a declarat premierul Marcel Ciolacu.Premierul a spus ca ... citeste toata stirea