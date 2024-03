Ciolacu: Va garantez ca pana la sfarsitul anului, Romania va intra in Schengen terestru, anul viitor dispar vizele de SUA, iar in 2026 intram in OECD

Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca "garanteaza"ca, pana la sfarsitul anului acesta, Romania va intra in Schengen terestru, apoi, anul viitor dispar vizele pentru America, iar in 2026 Romania va intra in OECD, cea mai importanta organizatie economica din lume.Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a afirmat, luni seara, ca, pana la finalul acestui an, Romania va adera la Spatiul Schengen si terestru, iar de anul viitor, romanii nu vor mai avea nevoie de vize pentru SUA. De asemenea, potrivit ... citește toată știrea