Ciolacu vrea "extinderea accelerata a invatamantului dual cu 50.000 de locuri anual"

Dupa ce colega de partid, Ecaterina Andronescu, in functie de ministru al Educatiei, a desfiintat scolile de arte si meserii in 2019, acum, premierul Marcel Ciolacu arata... o implicare totala in subiect si anunta un program national pentru extinderea accelerata a invatamantului dual cu 50.000 de locuri annual. De cinci ori mai mult decat acum, potrivit Edupedu."Voi propune mediului privat un program national pentru extinderea accelerata a invatamantului dual, care sa ne permita ca in ... citește toată știrea