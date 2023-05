Fostul prim-ministru Dacian Ciolos a anuntat luni, 1 Mai, ca s-a intalnit cu un urs in timpul unei plimbari prin Parcul National "Piatra Craiului"."Am zis sa profitam de ziua libera cu o plimbare prin imprejurimi, la Magura, in Parcul National *Piatra Craiului*. Am descoperit ca nu eram ... citeste toata stirea