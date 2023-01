Ciolos, prin Brasov

Fostul premier Dacian Ciolos a vizitat timp de o saptamana judetele Brasov, Covasna si Sibiu. Actualul europarlamentar si-a propus sa vada exemple de bune practici in ce priveste afacerile mici si mijlocii si sa cunoasca felul in care acestea ar putea fi ajutate sa se dezvolte."In foarte multe domenii, nu doar in agricultura, dezvoltare rurala, alimentatie, lucruri pe care le urmaresc de mai multa vreme mai indeaproape, dar si pe dezvoltare locala, pe educatie, pe sanatate, pe dezvoltare ... citeste toata stirea