Cioroianu: "La noi, pericolul va veni mereu dinspre dreapta si dinspre extrema dreapta"

Istoricul Adrian Cioroianu a afirmat, sambata, ca, in Romania, pericolul va veni mereu dinspre dreapta si dinspre extrema dreapta, precizand ca "legionarismul la noi este autohton".Profesorul Cioroianu si-a lansat, sambata, in dialog cu jurnalistul Ovidiu Simonca, la standul Curtea Veche Publishing din cadrul Targului de Carte Gaudeamus, volumul "Noul Razboi Mondial al vechilor orgolii"."Este foarte multa frustrare in jurul nostru in egala masura. Pentru ca noul regim ne-a dat ... citește toată știrea