Ciprian Chiriches (PNL) a dat cu RIAL-ul de pamant, in direct. Acuzatii grave!

Ciprian Chiriches (consilier local PNL) a avut o interventie in plenul sedintei Consiliului Local Brasov in care a desfiintat activitatea societatii RIAL, care adminsitreqza patrimoniul imobiliar al municipiului."Actualul Consiliu de Admonistratie este toxic, total nepregatit. Niciun membru nu are expertiza necesara pentru acele pozitii. Nu au respectat prevederile din OUG 109. Practic, ei sunt revocati prin efectul legii.Deranjul a fost cand au venit la rectificare cu majorare de salariu ... citeste toata stirea