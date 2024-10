Ciprian Porumbescu, craiul nou al culturii romanesti, s-a nascut la 14 octombrie 1853, in Bucovina. Iubirea interzisa a lui Porumbescu

Ciprian Porumbescu, pe numele la nastere Ciprian Golembiovski, a vazut lumina vietii la 14 octombrie 1853, la Sipotele Sucevei, in Bucovina, intr-o casa modesta de tara, fiind fiul preotului Iraclie Golembiovski si al Emiliei Clodnitchi, de origine poloneza, avand o sora mai mare, Marioara. Familia sa a fost foarte saraca, astfel ca Ciprian Porumbescu nu a avut parte de o formare muzicala continua si completa, in schimb tatal sau i-a insuflat credinta si patriotismul "cu asupra de masura". In ... citește toată știrea