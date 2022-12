Circulatia feroviara, oprita in judetele Brasov si Mures, dupa ce sinele de cale ferata s-au fisurat

Circulatia feroviara a fost blocata pe doua magistrale, in judetele Brasov si Mures, dupa ce sinele de cale ferata s-au fisurat.Circulatia trenurilor a fost oprita marti seara, pe magistralele de cale ferata 300 si 400, in judetele Mures si Brasov, dupa ce doua sine de cale ferata s-au fisurat.Circulatia feroviara a fost reluata miercuri dimineata, in judetele Mures si Brasov, dupa ce cele doua sine de cale ferata fisurate care au perturbat traficul au fost inlocuite. ... citeste toata stirea