Ciresele "de mai", pret de intrare in Brasov: 99,99 lei/kg. Pentru cine mai are rabdare: 30,00 lei/kg

Arata delicios pe taraba, dar pofticiosii doar le privesc deocamdata, din cauza pretului inca piperat. Vestea buna este ca in doua saptamani vor aparea si ciresele romanesti la un pret chiar si de 5 ori mai mic. Pomicultorii se bazeaza pe o recolta dubla fata de anul trecut.Ce se gaseste in piete acum, cel putin in Brasov, sunt doar cirese de import. De exemplu, in Piata Astra, doar un singur comerciant s-a incumetat sa aduca pe taraba si astfel de "trufandale". Marfa provine din Spania, iar ... citește toată știrea