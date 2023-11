Traficul rutier a fost blocat marti, 7 noiembrie, in jurul orelor 21.00, pe DN 13, in zona km 37 - Padurea Bogatii, ca urmare a unui accident de circulatie."In accident a fost implicata o autocisterna ce transporta combustibil termic, care s-a rasturnat pe partea carosabila. In urma celor petrecute, conducatorul auto a suferit leziuni minore. La fata locului au fost directionati politisti din cadrul Serviciului Rutier, care au semnalizat zona si au intreprins masuri de securitate in ... citeste toata stirea