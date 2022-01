City managerul penal al lui Coliban, catre o mamica: daca nu va convine, luati copilul si plecati la alta scoala

Parintii de la scoala de pe strada Cocorului nr. 1, unde invata elevi de clasele I - IV, sunt revoltati de intentiile Primariei Brasov de a muta elevi de clasa a XII-a de la Miu, care intra in reparatii capitale, in aceasta unitate, avand in vedere diferenta mare de varsta.Si nu doar diferenta de varsta este supararea, ci faptul ca se poate ajunge iarasi copiii sa invete in doua schimburi, pentru ca se vor inmulti clasele, fiind mai multi copii care se vor inscrie, mai ales ca renovarea ... citeste toata stirea