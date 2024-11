Ciuca, catre Ciolacu: Este adevarat ca pentru vila pe care o folosesti s-au cheltuit 6 milioane de euro in lucrari si renovari?

Liderul PNL, Nicolae Ciuca, i-a cerut joi premierului Marcel Ciolacu sa anunte public daca pentru locuinta pe care o foloseste in prezentstatul a cheltuit dupa 2016 suma de 6 milioane de euro in lucrari si renovari."Este adevarat ca pentru locuinta pe care o folosesti acum statul a cheltuit dupa 2016 suma de 6 milioane de euro in lucrari si renovari, asa cum dezvaluie un jurnalist?", a scris Ciuca pe pagina sa de Facebook, dupa ce publicatia defapt.ro a scris in urma cu o zi, citand surse ... citește toată știrea