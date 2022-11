Ciuca: Cei 50 de euro la fiecare doua luni vor continua si in anul viitor si vom gasi si alte solutii de sprijin

Voucherele de 50 de euro vor fi acordate in continuare, a anuntat joi, premierul Nicolae Ciuca.Nicolae Ciuca a mentionat ca masurile din programul Sprijin pentru Romania vor continua si anul viitor. Este vorba despre voucherele sociale in valoare de 250 lei.Premierul a precizat ca va gasi si alte solutii pentru a putea sprijini persoanele vulnerabileDespre cresterea pensiilor, premierul a afirmat ca in acest moment exista acest angajament ca pensiile sa fie crescute in limita inflatiei. ... citeste toata stirea