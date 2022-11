Ciuca: Conditiile de la baza militara din Cincu vor fi imbunatatite pana la sfarsitul anului

Conditiile de la baza militara din Cincu, unde se afla Grupul de Lupta NATO, vor fi complete pana la sfarsitul acestui an, a declarat, premierul Nicolae Ciuca.La baza de la Cincu se afla, in prezent, peste 700 de soldati francezi. Acestia sunt cazati in corturi si containare.Prim-ministrul Nicolae Ciuca a spus ca nu a existat capacitatea de a fi toti cazati in containere, fapt pentru care o parte dintre acestia au stat in corturi. Insa conditiile din baza NATO din Cincu vor fi imbunatatite ... citeste toata stirea