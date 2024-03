Ciuca, inaintea congresului PPE, despre apartenenta Romaniei la UE: ,,Daca ne referim la PIB-ul per capital raportat la paritatea puterii de cumparare fata de media europeana, in 2007 ne gaseam la 40%, iar astazi Romania este la 80%" (P)

Ciuca, inaintea congresului PPE, despre apartenenta Romaniei la UE: Daca ne referim la PIB-ul per capital raportat la paritatea puterii de cumparare fata de media europeana, in 2007 ne gaseam la 40%, iar astazi Romania este la 80%"Semnul sub care se desfasoara acest congres este unul al unitatii, este unul al solidaritatii si este unul al deciziilor pe care trebuie sa le luam pentru cetatenii Europei, pentru cetatenii Romaniei, pentru tot ceea ce inseamna siguranta si securitatea in perioada ... citește toată știrea