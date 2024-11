Ciuca, la Maternitatea Brasov, sa-i vada pe "micii luptatori"

Brasovul s-a alaturat in acest an comunitatii internationale, pentru a marca in 17 noiembrie, ziua mondiala dedicata copiilor nascuti prematur.Astfel, in 15 noiembrie, Spitalul Clinic de Obstretica si Ginecologie Brasov a organizat un eveniment dedicat acestei zile, la care au participat presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, primarul George Scripcaru, dar si presedintele interimar al Consiliului Judetean Brasov, Serban Todorica."Am marcat impreuna inca un an cu ocazia Zilei Mondiale a ... citește toată știrea