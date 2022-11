Ciuca: Miercuri stabilim cresterea salariului minim pe economie

Romania nu e in pericolul de a intra in recesiune economica, dar depindem de celelalte economii cu care suntem in stransa legatura, a declarat, marti, premierul Nicolae Ciuca.,,Despre recesiune se vorbeste de la inceputul anului, au fost semnale, am putut sa constatam ca am avut o scadere a ritmului de crestere din cauza impactului secetei. Datele pe care le avem ne arata ca exista premisa ca la finalul anului sa avem o crestere economica de 5%, ... citeste toata stirea