Ciuca: Radacinile Romaniei europene se regasesc in Unirea Principatelor Romane

Premierul Nicolae Ciuca a transmis astazi, un mesaj cu ocazia zilei Unirii Principatelor Romane, si a lansat un apel pentru prezentul si viitorul european al tarii.Radacinile Romaniei europene se regasesc in Unirea Principatelor Romane, act vizionar realizat prin unitatea de vointa in jurul valorilor si obiectivelor comune, a declarat marti premierul Nicolae Ciuca.Acesta a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane."Unirea Moldovei cu Tara Romaneasca sub acelasi ... citeste toata stirea