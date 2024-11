Ciuca se detaseaza tot mai clar in plutonul dreptei. Noul sondajul CIRA confirma finala prezidentiala intre candidatii PSD si PNL

Marcel Ciolacu (PSD) si Nicolae Ciuca (PNL) se vor infrunta in turul 2 al alegerilor prezidentiale, conform sondajului CIRA aparut joi si realizat la comanda Newsweek. Sondajul arata ca Marcel Ciolacu e pe primul loc in intentiile de vot ale romanilor, cu 30%, fiind urmat de Nicolae Ciuca, aflat la 18%. Pe locurile urmatoare sunt clasati, in ordine, George Simion, Elena Lasconi si Mircea Geoana. Cea mai mare scadere fata de sondajele anterioare se inregistreaza in dreptul lui Mircea Geoana, ... citește toată știrea